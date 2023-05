Calcio: play off serie C, nei quarti Pescara-Virtus Entella

(ANSA) - PESCARA, 23 MAG - Sarà la Virtus Entella l'avversario del Pescara nei quarti di finale dei play off promozione di serie C. Questo l'esito del sorteggio tenutosi questa mattina nella sede della Lega Pro a Firenze. Per i biancazzurri, che hanno eliminato la Virtus Verona grazie al 3-1 di ieri sera all'Adriatico si tratta di una sfida che si ripete a distanza di un anno. Lo scorso anno nel girone B ci furono due pareggi. Il Pescara giocherà la gara di andata sabato 27 maggio all'Adriatico e il ritorno in Liguria mercoledì 31 maggio.

