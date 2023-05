Auto su asilo, attività apre nel ricordo piccolo Tommy

(ANSA) - L'AQUILA, 15 MAG - Solidarietà e ricordo in omaggio al piccolo Tommaso D'Agostino, il bimbo di quattro anni travolto da un'auto il 18 maggio 2022 nella tragedia della scuola dell'infanzia Pile "Primo Maggio". Nel suo nome sarà inaugurata "La Pistacchieria - Gelato e Cannoli espressi siciliani", nuovo punto vendita aquilano in piazza Duomo del brand "Carolina & Gina", fondato da Michele Morelli e Gianmarco Bottino.

A un anno esatto dalla scomparsa del bambino, verranno raccolti i fondi, attraverso offerte libere in un grande salvadanaio, da destinare all'associazione onlus 'L'Aquila per la vita'.

L'occasione è offerta dall'inaugurazione, in programma giovedì 18 (ore 16.30), del punto vendita, tra pensieri, abbracci e palloncini bianchi. "L'Aquila è una città che più di altre non può lasciare che la memoria svanisca - spiegano gli imprenditori Morelli e Bottino -. Ecco perché, quando ci è stato chiesto di fare qualcosa per il 'nostro' indimenticabile Tommaso, abbiamo risposto sì. Per noi è un piccolo gesto nei suoi confronti, un modo per fargli sapere che lo pensiamo sempre e che continueremo a pensarlo sempre".

"Tommy è parte delle nostre vite, non andrà mai più via dai nostri cuori - le parole dei genitori che hanno sostenuto l'iniziativa -. Da piazza Duomo voleranno in alto i palloncini bianchi che, ne siamo sicuri, quel bimbo meraviglioso prenderà al volo in Paradiso".

"La vicinanza di 'L'Aquila per la vita' al piccolo Tommaso e ai suoi splendidi genitori non arriva oggi, ma c'è fin dal primo momento - afferma Giorgio Paravano, presidente dell'associazione a cui saranno destinati i fondi delle offerte -. A Castelvecchio Subequo (L'Aquila), paese di origine di Alessia e Patrizio, i genitori di Tommy, eravamo presenti alla messa in suffragio. In quell'occasione abbiamo donato a tutti i bambini del posto una maglietta bianca della nostra associazione con sopra stampati il nome di Tommaso e un grande cuore, lo stesso cuore che si trova insieme all'aquilotto di 'L'Aquila per la vita' nello stemma ufficiale dell'associazione. Non possiamo dimenticare Tommy. Non lo dimenticheremo mai". (ANSA).