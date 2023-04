Torna la biblioteca ad Avezzano, a settembre l'inaugurazione

(ANSA) - AVEZZANO, 06 APR - A settembre 2023, a distanza di 22 anni, la Biblioteca comunale di Avezzano tornerà ad accogliere giovani, studenti, universitari e cittadini. Sorgerà a via Treves, nei locali che appartenevano agli uffici del Catasto. I lavori per la sistemazione e l'adeguamento della nuova sede partiranno a breve e procederanno in parallelo all'operazione di trasferimento e trasloco di tutti i preziosi volumi conservati ancor oggi nel vecchio domicilio di via Gabriele D'Annunzio. Istituita ai primi del secolo scorso e intitolata al pedagogo Roberto Ardigò, noto per aver rinnovato la scienza della formazione dando dignità ai metodi dell'esperienza e dell'intuizione, "la Biblioteca comunale della città - spiega il sindaco Giovanni Di Pangrazio - era, un tempo, 'spazio aperto' per la comunità e luogo costante di identità e radici. Vogliamo che torni tale". Per due decenni, infatti, i volumi sono rimasti chiusi per problemi logistici, tecnici e amministrativi e i giovani della città non hanno potuto usufruire di uno spazio di aggregazione fondamentale. (ANSA).