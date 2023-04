Neve in Appennino, -13.3 gradi sul Gran Sasso

(ANSA) - PESCARA, 06 APR - Ancora temperature minime sotto lo zero quelle registrate oggi sull'Appennino abruzzese dalle stazioni della rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput frigoris' le cui webcam hanno immortalato l'esito della nevicata notturna.

Al Rifugio Franchetti -13.3° C (stazione meteo a 2433 metri, sul versante teramano del Gran Sasso); al Rifugio Capanna Di Sevice -11.1° C (sul Monte Velino a quota 2119 metri); a Campo Imperatore - 9.7° C (stazione "Giardino alpino" a 2132 metri sul Gran Sasso); in località Majelletta Blockhaus (dato rilevato in collaborazione con Chieti Meteo, stazione "La Madonnina" a quota 2003 metri) -9.1° C; sul Monte Genzana (a 1980 metri) -8.4° C; al Rifugio Fioretti -6.3° C (1500 metri di quota sul Gran Sasso, nella Val Chiarino alle pendici del Monte Corvo, territorio della frazione aquilana di Arischia); sul Monte Piselli -6.1° C (a quota 1426 metri); Prati di Tivo (a 1.450 metri) -5.6° C; al Lago di Campotosto (a quota 1410 metri) - 5.4° C; al Rifugio Montecristo -5.4° C (1475 metri sul Gran Sasso aquilano); a Passo Godi - 5.3° C (1.560 metri di quota nel territorio di Scanno); a Pescasseroli - 5.1° C (stazione meteo a quota 1174 metri); a Campo Felice - 4.9° C (1.538 metri di quota). (ANSA).