Giansanti (Confagricoltura), Italia deve produrre 100% cibo

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEIMARSI, 06 APR - "L'agricoltura è lo scheletro d'Italia, senza la campagna è un paese che non esiste. L'Italia oggi produce il 75% di quello che mangia, ma dobbiamo metterci nelle condizioni di produrre il 100%. Per esempio qui dalla Marsica possiamo dire che siamo leader mondiali nella produzione del finocchio, e che siamo in una terra d'eccellenza, ma molti non lo sanno e non ci gratifichiamo di questo. I tedeschi per molto meno si esaltano e noi invece non siamo capaci di dirlo al mondo". Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti durante l'inaugurazione del nuovo stabilimento 'Lago d'Oro' di San Benedetto dei Marsi, che è la più grande azienda europea di trasformazione e lavorazione dei finocchi.

"E' anche vero però - ha poi spiegato "che siamo stati capaci anche di rimettere al centro della politica il nostro settore, di far tornare l'agricoltura al centro del dibattito, e che quindi ora c'è un Governo che ci ascolta".

Giansanti ha poi ribadito che "il made in Italy è bello, ma non mi piace essere secondo dietro la Germania. Nella riunione interministeriale con MIse e Agricoltura dei giorni scorsi abbiamo posto 10 punti, che vanno dal carrello della spesa a leggi che garantiscano un equo reddito a tutta la filiera, passando per un rafforzamento delle politiche di export".

A ciò bisogna aggiungere le politiche di formazione del personale, e l'innovazione digitale "che è fondamentale per i piccoli come per i grandi imprenditori. E complessivamente un grande piano di comunicazione". (ANSA).