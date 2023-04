Calcio, Pescara, Plizzari ko. Fuori almeno un mese

(ANSA) - PESCARA, 03 APR - Conferma della prima diagnosi dopo l'infortunio accaduto ieri al 5' della ripresa al portiere del Pescara Alessandro Plizzari dopo un contrasto involontario con l'attaccante della Virtus Francavilla Karlsson. I primi esami a cui si è sottoposto l'ex milanista hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra. Il portiere verrà sottoposto nei prossimi giorni a nuovi accertamenti, e al momento i tempi di recupero sono stimati in cinque settimane. Il portiere del Pescara salterà le ultime tre gare della stagione regolare. Si spera di poterlo recuperare per i primi di maggio a play off in corso. Sabato prossimo nella gara di Taranto (ore 14.30) sarà Sommariva a difendere i pali della porta abruzzese. (ANSA).