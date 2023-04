Tenta di uccidere la moglie, arrestato 82enne

(ANSA) - TERAMO, 31 MAR - Ha tentato di uccidere la moglie colpendola più volte con un attizzatoio in ferro mentre la donna, una 74enne di Teramo, dormiva: protagonista dell'accaduto un uomo teramano di 82 anni, arrestato dai carabinieri e rinchiuso in carcere su ordine del Gip del locale tribunale.

L'uomo avrebbe agito per gelosia.

Il fatto risale a sabato scorso, ma è stato reso noto solo oggi, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Teramo, dove era stata ricoverata una donna con gravissime lesioni procurate con un oggetto contundente. Le indagini svolte successivamente hanno permesso di scoprire che la donna era stata colpita, più volte, al volto e al capo dal marito con un attizzatoio. Attivato il 'Codice Rosso', le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo ed hanno portato alla ricostruzione dei fatti e al successivo arresto dell'uomo, eseguito nella serata di ieri.

