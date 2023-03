Taekwondo: Centro Celano vice campione d'Italia

(ANSA) - CELANO, 31 MAR - Il Centro Taekwondo Celano si è aggiudicato il titolo di squadra vice Campione d'Italia conquistando due medaglie d'oro e due d'argento ai campionati italiani che si sono disputati a Casoria.

Per gli atleti guidati dai maestri Ennio e Calvino Cotturone è stata una manifestazione pienda di soddisfazioni: Francesco Scamolla non ha tradito le attese e incontro dopo incontro si è confermato il più forte della categoria in Italia, aggiudicandosi il titolo di Campione Italiano senza mai perdere un round. Luigi Fegatilli straordinario nel condurre una gara accorta ha conquistato anche lui il titolo di Campione Italiano.

Alice Baliva ha dimostrato la sua classe sbaragliando le avversarie fino alla finale in cui dopo aver vinto il primo round per 9-2 contro la campionessa italiana in carica si è aggiudicata un ottimo argento. Nicolas Esposito dopo una gara perfetta ha potuto dimostrare tutto il suo valore per una forma finalmente ritrovata e un argento dopo cinque incontri memorabili, in cui ha ceduto il passo al compagno di squadra nella finale tutta celanese. Vittoriano Tirabassi, Mario Ciccarelli e Alessio Fosca dopo aver superato le fasi preliminari non sono riusciti ad accedere ai quarti di finale.

"È stata scritta un'altra pagina storica del Taekwondo e dello sport Abruzzese - ha affermato il maestro Calvino Cotturone - e le parole non bastano a rappresentare a pieno le emozioni vissute durante un Campionato Italiano". (ANSA).