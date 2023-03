Nuoto: Sgt Sport, in nove a caccia di medaglie ai Criteria

(ANSA) - PESCARA, 30 MAR - Sono nove gli atleti, cinque ragazze e quattro ragazzi, della Sgt Sport che parteciperanno con alte aspettative ai Criteria nazionali giovanili in vasca corta in programma a Riccione dal 31 marzo al 5 aprile: si tratta di Shari Bellante (classe 2010, 50-100-200-400 stile libero) , Giulia Danese (2008, 50-100-400-800-1500 sl), Vittoria Azzurra Di Cesare (2008, 50-100-200 dorso), Claudia Maccarone (2008, 50-200 rana) , Viola Seccia (2010, 50 sl), Daniel D'Agostino (2007, 50-100 sl), Riccardo Di Nardo (2009, 50-100 sl, 100 farfalla), Davide Leo (2007, 100 rana), Lorenzo Righetti (2008, 50-100 sl).

"Sono orgoglioso di allenare ragazzi - ha commentato il tecnico Cristian Di Sabatino - che hanno scelto di dedicare i propri pomeriggi a questo fantastico sport che ormai da anni è la mia vita! I sacrifici portano sempre risultati positivi e quest'anno il nostro gruppo si sta superando. Vedo i ragazzi molto carichi e concentrati e speriamo di tornare a casa con ottimi piazzamenti".

L'11 e il 12 aprile, sempre a Riccione, due atleti della Sgt sport sono stati convocati per partecipare ai campionati italiani indoor Frecciarossa: Roberto Miani (2008) che disputerà la 3 km e Giulia Danese (2008) che farà la 5 km.

Inoltre quattro atleti Sgt sono riusciti ad ottenere il pass per un evento unico nel suo genere, la Coppa del Mondo in acque libere, in programma dal 19 al 21 maggio in Sardegna nel Golfo Aranci: Giulia Danese (2008), Matteo Finocchio (2007), Emma Mattioli (2007), Roberto Miani (2008) scenderanno in acqua per due competizioni di livello nazionale. Il sabato si troveranno nelle splendide acque sarde per la 3 km e la domenica per il miglio marino.

"Non vediamo l'ora di vivere al meglio queste competizioni - ha concluso Di Sabatino - che ci siamo guadagnati con il duro impegno e sono convinto che lasceranno un ricordo indelebile per la nostra società che ricorderemo per sempre". (ANSA).