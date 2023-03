Univaq rilancia il 5x1000 a sostegno della ricerca locale

(ANSA) - L'AQUILA, 29 MAR - L'Università degli Studi dell'Aquila rilancia una campagna di raccolta i fondi attraverso il 5x1000. Le risorse raccolte saranno destinate al finanziamento di attività dell'Ateneo "sul territorio e per il territorio", come recita un'informativa dell'ateneo.

Tutto questo in continuità con le precedenti azioni messe in campo dall'Università degli Studi dell'Aquila per finanziare attività culturali o progetti di ricerca che abbiano al centro il bacino aquilano. Per destinare il 5x1000 a Univaq si può inserire nella dichiarazione dei redditi di prossima compilazione il codice fiscale 01021630668, con firma nello spazio "Finanziamento della ricerca scientifica e della università".

Oppure si possono indicare gli stessi riferimenti al commercialista o al Caf al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Le strutture di ricerca dell'ateneo sono divise in Dipartimenti (Ingegneria civile, edile - architettura e ambientale, Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica, Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia, Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Scienze cliniche applicate e biotecnologiche, Scienze fisiche e chimiche, Scienze umane); Centri di eccellenza (Cetemps, Dews, Ex Emerge); Centri di ricerca (Cerfis, Citrams, Dmta, M&Mocs), Centri di servizio (centro linguistico e centro di microscopie).

Completano il quadro i laboratori dislocati nelle varie facoltà.

(ANSA).