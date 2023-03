Aeroporti: Abruzzo; rinnovato contratto Ryanair, 15 rotte

(ANSA) - PESCARA, 29 MAR - Dopo il rinnovo del contratto fino al 2028 tra Ryanair e Saga, società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, sottoscritto nei giorni scorsi, la compagnia presenta il nuovo operativo per l'estate 2023: 15 rotte, tra cui una nuova, cioè Catania (in precedenza effettuata da un altro vettore), e maggiori frequenze sulle mete più popolari. Si tratta, sottolinea il vettore, della programmazione "più grande di sempre su Pescara".

Le novità sono state illustrate stamani nel corso di una conferenza stampa in aeroporto, presenti il presidente della Saga, Vittorio Catone, il country manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla, e l'assessore regionale al Turismo, Daniele D'Amario. Ryanair, che quest'anno compie 25 anni in Italia e 22 a Pescara, è presente nel capoluogo adriatico con un aeromobile basato. Il contratto rinnovato prevede un programma volto alla crescita, nell'arco dei cinque anni. I collegamenti da e per l'Abruzzo operati dalla compagnia irlandese salgono così a 15: Alghero, Barcellona, Bergamo, Bruxelles, Bucarest, Catania, Cracovia, Dusseldorf Weeze, Londra Stansted, Malta, Memmingen, Praga, Torino, Trapani, Varsavia.

Previste maggiori frequenze sulle mete più popolari, tra cui Bucarest, Bruxelles, Londra, Malta, Milano, Trapani, Torino e Weeze. Nel complesso verranno garantiti 115 voli settimanali, con una crescita del 45% sulla stagione 2019. In particolare, Milano Bergamo conta 15 frequenze settimanali, Londra sette, Bruxelles Charleroi sei, Torino e Malta quattro, Trapani, Catania e Bucarest tre, due frequenze per Düsseldorf, Memmingen, Girona (che però da luglio salirà a 3), Praga, Alghero, Varsavia e Cracovia.

"Dopo il record storico di 715mila passeggeri nel 2022 - sottolinea Catone - non ci siamo fermati ed abbiamo migliorato l'operativo. Il nostro obiettivo, audace e ambizioso, è quello di raddoppiare il traffico e i passeggeri nei prossimi cinque anni. Questo è possibile solo grazie all'ausilio e alla volontà di Ryanair. Il rinnovo del contratto in un momento estremamente difficile significa un impegno incredibile da parte nostra e da parte del vettore".

"Siamo qui felici di rinnovare il contratto - afferma Bolla - e siamo lieti di annunciare, per la summer 23, il più grande operativo di sempre su Pescara, offrendo ai passeggeri ancora più scelta per le loro vacanze estive e offrendo più traffico, più posti di lavoro e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Ryanair non è solo trasporto passeggeri, ma è anche marketing: consente di promuovere e posizionare Pescara in Europa. Abbiamo preso parte alla crescita dell'aeroporto e, infatti, i pernottamenti sono passati dai 6,2 milioni del 2019 ai 7,2 milioni del 2022".

Sia il presidente Saga che il country manager di Ryanair hanno criticato l'imposta di imbarco, salita a 6,5 euro a passeggero, cifre, dicono, "di cui al territorio non rimane nulla" e che di fatto rappresentano "una tassa sul turismo".

"Oggi - dice l'assessore D'Amario - è un giorno felice perché vedere Ryanair che rinnova e potenzia il proprio impegno in Abruzzo è una cosa importante. La Regione lancia insieme all'aeroporto questa sfida per i prossimi cinque anni, perché vogliamo essere una regione turistica e siamo costantemente impegnati nella promozione del nostro territorio. L'Abruzzo ha tutto ciò che serve per far felice un turista. I segnali ci danno ragione e ci dicono che siamo sulla strada giusta. Sarà una summer importante non solo per l'aeroporto, ma per tutto il turismo abruzzese. Abbiamo segnali importanti anche per i 'ponti' in arrivo. Tutto ci fa pensare che stiamo andando nella giusta direzione".(ANSA).