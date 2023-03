Tornano neve e freddo in Abruzzo,-12,8 al Rifugio Franchetti

(ANSA) - PESCARA, 28 MAR - Imbiancate e sotto uno splendido sole oggi le cime dell'Appennino in Abruzzo, immortalate dalle webcam delle stazioni che costituiscono la rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it). Queste le temperature minime registrate da alcune stazioni: -12.8° C al Rifugio Franchetti (2.433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela, provincia di Teramo); -10.8° C a Campo Felice (1.538 metri di quota); -8.8° C a Campo Imperatore (sul Gran Sasso, stazione meteo 'Giardino alpino' a quota 2.132); -8.2° C sul Monte Genzana (a 1.980 metri di quota); - 7.8° - 7.8° C in località Majelletta Blockhaus (dati in collaborazione con Chieti Meteo); -7.2° C al Rifugio Capanna Di Sevice (sul Monte Velino a quota 2119 metri); -6.5° C a Piani di Pezza (a 1.450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo).

