Ignoti incendiano corona in largo Martiri Foibe a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 28 MAR - È stata bruciata la corona di alloro posta lo scorso 10 febbraio, Giorno del Ricordo, per commemorare delle vittime delle Foibe in largo Martiri delle Foibe-Norma Cossetto a Chieti Scalo. Lo segnalano il consigliere comunale Mario Colantonio, e l'ex consigliere Marco Di Paolo, esponenti della Lega Salvini di Chieti che condannano "vile gesto incendiario commesso a 'sfregio' della corona di allora".

Il fatto presumibilmente è avvenuto all'alba di oggi. "Quello che lascia amarezza nella vicenda è il fatto che ci siano in giro ancora pregiudizi discriminatori nei confronti di luttuose stragi che hanno colpito l'umanità intera e le comunità Italiane dell'Istria e della Dalmazia , che hanno provocato oltre ai morti, un esodo di massa epocale e sono state condannate da tutti indistintamente - dicono Colantonio e Di Paolo. Chi è autore di questi atti ,vive la propria misera vita senza il rispetto della Storia d'Italia ,delle vittime della guerra e sono privi di senso civico. Anche se hanno bruciato una corona, siamo convinti che tutti i cittadini di Chieti, onesti e rispettosi verso la collettività che vivono, idealmente e convintamente lasceranno un fiore ed una preghiera per i Martiri delle Foibe e per la povera Norma Cossetto che avevano solo amore verso la loro Patria". (ANSA).