Sisma:L'Aquila, conto corrente pro orfani in Siria e Turchia

(ANSA) - L'AQUILA, 22 MAR - Il Comune dell'Aquila ha attivato un conto corrente vincolato per raccogliere risorse da destinare in via prioritaria alle bambine e ai bambini orfani a seguito del terremoto che il 6 febbraio scorso ha colpito Turchia e Siria.

L'iniziativa, che fa seguito all'ordine del giorno urgente presentato dal consigliere Livio Vittorini e approvato dal Consiglio comunale del 15 febbraio scorso, vuole rappresentare un segnale di vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma anche in considerazione della particolare sensibilità che la comunità aquilana ha sviluppato a seguito degli eventi che l'hanno colpita nel 2009.

Il codice Iban sul quale si possono effettuare i versamenti, intestato al Comune dell'Aquila, è IT94P0538703601000003796826.

Causale: "Sostegno orfani sisma Turchia e Siria".

Lo stesso ordine del giorno ha impegnato il sindaco, Pierluigi Biondi, a costituire, anche avvalendosi dell'Ufficio speciale per la ricostruzione (Usra) una delegazione comunale da inviare nelle zone colpite dal terremoto per valutare la messa a disposizione delle competenze e degli strumenti sviluppati negli ultimi 14 anni nella gestione dei processi di ricostruzione; e a valutare la possibilità di stipulare accordi con le autorità turche e siriane e gli organismi internazionali per formare in loco le risorse umane necessarie alla ricostruzione. (ANSA).