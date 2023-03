Scuola: a Montesilvano 'spazio comune' per benessere giovani

(ANSA) - MONTESILVANO, 18 MAR - Istituzionalizzare uno "spazio comune" che possa garantire il benessere della popolazione giovanile: queste le finalità del protocollo d'intesa tra l'Azienda Speciale per i Servizi sociali del Comune di Montesilvano e i dirigenti di alcune scuole del territorio, firmato stamani nello "Spazio Famiglia" in via dei Piacentini.

A sottoscrivere il protocollo d'intesa con l'Azienda Speciale, sette scuole del territorio: I.C. Direzione Didattica Montesilvano, I.C. Villa Verrocchio, I.C. Rodari, I.C. Troiano Delfico,, l'I.C. Ignazio Silone, I.I.S. Emilio Alessandrini e il Liceo Scientifico Statale Corradino D'Ascanio. L'idea è quella di uno spazio che si fa contenitore per andare incontro alle esigenze del mondo giovanile e rispondere in maniera puntuale e mirata alle problematiche rilevate dal dialogo costante e costruttivo tra una realtà come l'Azienda Speciale che opera da anni sul territorio comunale e la scuola, per eccellenza l'Istituzione deputata all'educazione e al benessere di ragazzi e delle loro famiglie.

L'Azienda Speciale diretta da Eros Donatelli e dalla sua presidente Sandra Santavenere, d'altronde, agisce attivamente già da tempo e con numerosi progetti a sostegno delle tutela delle fasce più deboli. Uno di questi è proprio il centro per la famiglia denominato appunto "Spazio Famiglia" che offre servizi di sostegno psicologico gratuito a tutti i cittadini residenti sul territorio comunale, oltre a laboratori ludici e didattici rivolti ai ragazzi in età scolare. (ANSA).