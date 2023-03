Moda:presidente Marsilio sfilerà con i vestiti di James Bond

(ANSA) - PESCARA, 18 MAR - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sfilerà in passerella con i vestiti dell'agente 007 James Bond prodotti e realizzati dalla Brioni Roman Style di Penne (Pescara), indossando i panni di un modello d'eccezione al 'Defilè di Primavera 2023' in programma domani mattina, con inizio alle 10.30, al PalaModa D'Abruzzo all'interno del Centro Ibisco di Città S. Angelo (Pescara). Ad indossare i capi che hanno fatto il giro del mondo saranno anche il deputato Guerino Testa (FdI) ed il sindaco angolano Matteo Perazzetti.

Dal 1995 al 2006, Brioni ha realizzato più di 300 capi per 007 che includono masterpieces come smoking, abiti da giorno, giacche sportive e cappotti. La relazione tra la casa di moda e il personaggio cinematografico tra i più famosi al mondo è cominciata con il film Golden Eye (1995), quando Bond era interpretato da Pierce Brosnan e si è conclusa con la pellicola Casino Royale (2006) con Daniel Craig nei panni dell'agente 007.

Fu Lindy Hamming, responsabile costumi della saga a scegliere Brioni per cambiare il look all'agente 007 dandogli un taglio tutto italiano Ospite della manifestazione sarà l'attrice pescarese Morena Gentile che sarà premiata per i lusinghieri risultati raggiunti in campo cinematografico.

La sfilata proseguirà con la presentazione delle nuove collezioni di Anteprima abbigliamento di Città S. Angelo, le invitanti proposte firmate intimo Unigross, e le nuove creazioni nel settore degli abiti da sposa di Vaestae di Città S. Angelo.

Il cast delle indossatrici comprende modelle di livello come Simona Di Felice, Shana Stanganella, Chiara Di Cintio, Francesca Sicignano, Soraia D'Amico e Silvia Severo. (ANSA).