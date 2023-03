Calcio: Pescara; Zeman, mi aspetto che cambi tutto

(ANSA) - PESCARA, 18 MAR - Riscattare la sconfitta di Messina e dare quelle risposte che i tifosi si aspettano. Domani all'Adriatico nel match con la Turris, i biancazzurri saranno chiamati alla conquista di tre punti di fondamentale importanza anche per rispondere al Foggia tornato ad affiancare Mora e compagni in classifica. C'è ancora poco del calcio che vorrebbe il boemo nel Pescara di oggi. Una vittoria, un pareggio ed un ko al 'Franco Scoglio'.

Non è un bottino entusiasmante quello conquistato dalla formazione adriatica con il nuovo allenatore in panchina. Con gare ravvicinate, complice anche il turno infrasettimanale, Zeman a dire il vero non ha avuto molto tempo per incidere e per inculcare nei suoi ragazzi il dogma del 4-3-3.

Questa mattina il boemo in conferenza stampa ha presentato la gara con i campani: "Su Messina è meglio non parlare. Ora guardiamo avanti, ma dobbiamo essere coscienti di quello che facciamo. Mi aspetto che domani cambi tutto. Atteggiamento e voglia di fare bene. Non sempre ci riesce quello che proviamo, ma lavoriamo per migliorare. Nelle ultime 16 gare in 9 la squadra non ha fatto gol. Questo è un fatto. Lo ripeto - ha detto il tecnico pescarese - che la squadra è buona e che quindi ha i mezzi per fare bene. La formazione? Non ho dubbi, ma non ve la dico. Prima devo comunicarla ai ragazzi. La Turris sa che deve fare prestazioni e punti e come tutte le squadre che devono salvarsi da sempre qualcosa in più. Per me è una buona squadra e l'anno scorso aveva fatto bene. Pippo Maniero era un mio giocatore. Troppo allegro per fare le cose sul serio (sorriso di Zeman, ndr), ma è un giocatore e sono contento che sta ancora giocando".

Saranno assenti per Pescara-Turris gli infortunati Gozzi, Gyabuaa e Cancellotti. Prima convocazione per Pellacani dopo sei mesi. Torna Rafia dopo la squalifica. (ANSA).