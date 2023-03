Musica: corno di Allegrini suona Strauss e Beethoven con Isa

(ANSA) - TORTORETO, 17 MAR - Torna Alessio Allegrini, cornista di fama mondiale, per i due concerti di questo fine settimana della 48/a stagione dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese. Appuntamenti sabato 18 marzo ore 18 all'Aquila al Ridotto del Teatro Comunale e domenica 19 marzo ore 18 all'Auditorium del Centro Congressi del Salinello Village di Tortoreto per l'ultimo appuntamento nel comune adriatico.

"L'Amministrazione Comunale ha creduto fortemente in questo percorso musicale che, grazie alle magistrali esecuzioni dell'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, ha saputo emozionare e coinvolgere un pubblico sempre più numeroso, raggiungendo l'obiettivo strategico di animare la vita culturale cittadina anche nel periodo invernale" dice Giorgio Ripani, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Tortoreto. Per l'occasione, l'Orchestra dell'ISA proporrà un programma di altissimo livello e prestigio con due capolavori del repertorio concertistico e sinfonico. Nel primo tempo il pubblico ascolterà il Concerto n. 2 per corno e orchestra composto da Richard Strauss nel 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, caratterizzato da uno stile piuttosto intimo e raccolto. La proposta rientra in un progetto pluriennale dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese che prevede l'esecuzione integrale dei concerti di Richard Strauss. Con le dovute differenze, una certa vena pacata e riflessiva avvicina questo lavoro all'altro brano in programma: la Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 'Pastorale' di Ludwig van Beethoven, in cui il compositore trae ispirazione dalla natura intesa come ambiente che accoglie e in cui si muove l'uomo. Protagonista della produzione, insieme ai professori d'orchestra dell'ISA, sarà musicista Alessio Allegrini nella doppia veste di solista e direttore. Allegrini è Primo Corno Solista dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia e della Lucerne Festival Orchestra. Alla carriera di musicista affianca con successo quella di docente e di direttore ed è salito sul podio degli Hamburger Simphoniker. (ANSA).