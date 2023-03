Disabilità: corso per operatore sportivo ad Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 17 MAR - Un corso di operatore sportivo con qualifiche specifiche per la disabilità è in programma mercoledì 22 e giovedì 23 ad Avezzano (L'Aquila) per iniziativa del Centro sportivo italiano (Csi).

Il corso, che rilascerà il diploma nazionale riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) consentendo l'iscrizione all'Albo nazionale tecnici, si svolgerà in presenza. Il corso si pone un duplice obiettivo: quello di fornire tutte le nozioni necessarie per operare in ambito sportivo in presenza delle principali disabilità intellettive, relazionali e sensoriali, creando operatori sportivi sul territorio in grado di collaborare all'interno delle associazioni sportive.

"Oggi purtroppo molte persone con disabilità si trovano a dover affrontare ostacoli e difficoltà nello svolgimento delle attività sportive - spiega il presidente del Csi L'Aquila Luca Tarquini -. Come Comitato provinciale promuoviamo molto la formazione, poiché crediamo fortemente che sia fondamentale avere operatori sportivi con sani valori etici e professionali sul nostro territorio. Il corso di operatore sportivo per le disabilità ne è la dimostrazione".

Lo sport consente di migliorare le qualità fisiche, potenziare gli aspetti cognitivi e psichici e sviluppare competenze socio-relazionali molto preziose, specialmente nel caso di soggetti in condizione di disabilità. Sempre più associazioni e federazioni mirano a favorire l'integrazione umana e sportiva dei soggetti disabili, per questo sono necessarie nuove figure portatrici di specifiche competenze.

La quota di iscrizione individuale è calmierata grazie ai contributi Regione Abruzzo e del Comune di Avezzano. Le attività sono ospitate dalla palestra Harmony Wellness Club di Avezzano. Per informazioni: laquila.formazione@csi-net.it.

(ANSA).