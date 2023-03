Calcio, Pescara ad Agropoli cerca il primo successo di Zeman

(ANSA) - PESCARA, 11 MAR - Dopo il pareggio con la Juve Stabia il Pescara cerca domani ad Agropoli (Salerno) con la Gelbison la prima vittoria della gestione Zeman. I biancazzurri saranno chiamati a confermare la crescita generale che però dovrà essere suffragata dalla conquista dei tre punti per mantenere il terzo posto. Questa mattina prima della partenza per la Campania, il tecnico boemo ha tenuto la consueta conferenza pre gara: "È stata una settimana dove ci siamo allenati bene. I calciatori sono molto disponibili. Cambierò qualcosa rispetto alla gara con la Juve Stabia. Per me non esistono titolari. Kolaj che non ha giocato mi sta soddisfacendo. La squadra sta bene. Vorrei arrivare ai play off nella migliore condizione fisica possibile. I gradoni? Abbiamo fatto poco o niente perché non è il momento". Poi il discorso scivola sul bomber Lescano. "Lui deve sapere che fa parte del gruppo, ma non vuol dire che se ha fatto due gol diventa titolare. La Gelbison? È una buona squadra, prendono pochi gol e ne fanno pochi. Sono strutturati e curano molto la fase difensiva". Domani contro la Gelbison saranno assenti lo squalificato Cancellotti e gli infortunati Kraja, Gyabuaa e Pellacani. Desogus, seppur non al meglio, è stato convocato.

Prima convocazione per l'ex cosentino Gozzi. (ANSA).