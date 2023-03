Adsu LAquila, ok avviso per ricerca nuovi uffici in centro

(ANSA) - L'AQUILA, 11 MAR - Un immobile, preferibilmente in centro storico, da prendere in locazione e adibire a nuova sede dell'Ufficio dell'Azienda per diritto agli studi universitari (Adsu) dell'Aquila: è l'oggetto dell'avviso di indagine di mercato, appena pubblicato dall'ente strumentale della Regione Abruzzo, valore a base d'asta 652.464 euro per sei anni, e che avrà come termine ultimo, per la ricezione delle offerte tecniche ed economiche, in modalità telematica, il 24 marzo prossimo. L'immobile dovrà avere superficie lorda di 500 metri quadrati, per gli uffici, oltre a una porzione ad uso archivio, magazzini e servizi accessori di circa 50 metri quadrati, con eventuale parcheggio auto, garage o anche in uno spazio esterno, per almeno 15 posti.

La prima seduta pubblica si svolgerà il 28 marzo alle ore 10, mentre la data limite per la stipula dell'eventuale contratto è stata fissata al 31 luglio 2023 e la consegna immobile al primo agosto 2023. Il rup è l'ingegnere Michele Suriani, responsabile Area Tecnica ed Informatica dell'Adsu, che ha firmato l'avviso. Il parere positivo alla procedura era stato espresso dal Consiglio di amministrazione guidato dal presidente, Eliana Morgante. Il contratto di locazione sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

L'offerta economica sarà valutata con un massimo di 30 punti, l'offerta tecnica con un massimo di 70 punti. Come si legge nel documento, riguardo gli aspetti tecnici saranno privilegiati gli immobili ubicati a piazza Duomo e corso centrale, con il massimo del punteggio, a scalare quelli all'interno delle mura urbiche, semicentrali (Borgo Rivera, stazione, viale Croce Rossa, via Strinella, Collemaggio, Pile, Santa Barbara, Torrione, Sant'Anza, San Sisto), e infine nell'area tra l'uscita autostradale L'Aquila Ovest e il Polo Universitario di Coppito.

L'appalto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", accessibile dal seguente link: https://adsuaq.acquistitelematici.it/, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

(ANSA).