Comunicazione: Ft, Pomilio Blumm tra aziende più in crescita

(ANSA) - PESCARA, 09 MAR - Pomilio Blumm si conferma azienda in crescita a livello internazionale: il Financial Times, uno dei più autorevoli quotidiani economici del mondo, ha inserito l'agenzia di comunicazione pescarese nella classifica sulle imprese migliori in Europa. Nella 7/a edizione della "FT 1000 Europe's Fastest Growing Companies" Pomilio Blumm è la prima realtà per fatturato nell'ambito della comunicazione istituzionale in Europa, ed è sesta, a livello complessivo, nel settore advertising e marketing.

La graduatoria è stata stilata in collaborazione con Statista, istituto tedesco leader nella certificazione dei dati economici, e ha interessato le imprese di 34 paesi (tra cui Europa, Regno Unito, Svizzera e altri) analizzate in base al tasso di crescita annuale composto dai ricavi ottenuti nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021.

Pomilio Blumm ha fatto registrare nel periodo un tasso di crescita assoluto del 161% e un CAGR (Compound Annual Growth Rate) del 37,7%.

"Rappresentare uno degli attori più innovativi e in rapida crescita all'interno della nicchia della comunicazione istituzionale - spiega Franco Pomilio - rende il nostro set di competenze orientate al cittadino che attualmente conta circa cento strumenti brevettati e costituisce la base del nostro skill-set. Cresciamo come una start-up pur essendo un'azienda 'storica' presente da molto tempo sul mercato e vogliamo continuare a investire in ricerca e innovazione per intercettare le tendenze future della comunicazione per proseguire il nostro percorso evolutivo".

Intanto l'agenzia è in piena fase organizzativa del 'Lorenzo Natali Media Prize': la Pomilio Blumm si è aggiudicata il bando della direzione per i Partenariati internazionali (DG INTPA) creato per celebrare l'ex Commissario Europeo per lo Sviluppo e strenuo difensore della libertà di espressione, della democrazia e dei diritti umani. Il contest intende mettere sotto i riflettori il coraggio e l'eccellenza dei reportage sullo sviluppo sostenibile e inclusivo. Dal 9 marzo fino al 28 aprile, i giornalisti che vogliono candidarsi potranno inviare il proprio reportage. (ANSA).