Tirreno Adriatico: a Morro d'Oro Teodoro promuove territorio

(ANSA) - MORRO D'ORO, 08 MAR - È stata presentato Teodoro, il leprotto nato dalla fantasia di Ludovica Maltese allieva della 3° elementare, che sarà la mascotte della tappa di Morro d'Oro per la Tirreno-Adriatico, prevista per venerdì 10 marzo e che racconterà il territorio durante la gara. Teodoro è la proposta che, più delle altre, ha convinto lo staff della Tirreno-Adriatico. La giuria d'eccezione ha premiato come il disegno più originale e fantasioso, capace di racchiudere i simboli del Comune e della manifestazione sportiva, dimostrando attinenza ai colori. Molto apprezzato anche lo slogan scelto per presentare la mascotte: "Con Teodoro, visita Morro d'Oro".

Teodoro mostrerà le attrattive del territorio, attraverso l'evento sportivo della corsa ciclistica. La partenza della tappa Morro d'Oro-Sarnano/Sassotetto sarà una vetrina internazionale che, attraverso le immagini televisive, promuoverà il territorio di Morro d'Oro e tutta la porzione della provincia attraversata nella provincia di Teramo (Notaresco, Bellante, Garrufo). Teodoro assolverà all'ambizioso compito di raccontare, attraverso i canali digitali e offline, i punti di interesse del Comune di Morro d'Oro, come un moderno Cicerone che sa trasmettere l'amore per il proprio territorio e trasferire, in modo coinvolgente, al pubblico tutti quei dettagli che potranno innescare curiosità nel potenziale turista. In ottica incoming, Teodoro sarà un originale gancio, attraverso il quale amplificare la ricaduta mediatica legata alla partenza della tappa e allungarla ben oltre la data del 10 marzo.Il Contest, che ha dato vita a Teodoro, ha coinvolto gli alunni della primaria di Pagliare di Morro d'Oro, tra novembre e dicembre 2022. (ANSA).