Acqua: si rompe condotta, 39 Comuni a secco per un giorno

(ANSA) - LANCIANO, 08 MAR - Grande guasto alla condotta idrica della Sasi a Fara San Martino (Chieti), per 24 ore 39 Comuni del Chietino resteranno senz'acqua. L'interruzione è iniziata alle 12 di oggi, il flusso idrico sarà ripristinato domani, 9 marzo, intorno alle 11.

I comuni interessati alla sospensione dell'erogazione dell'acqua sono: Altino, Archi, Atessa, Arielli, Canosa Sannita, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Fara San Martino, Fossacesia, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano (seguirà nota di dettaglio), Monteodorisio, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Rocca San Giovanni, San Buono, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Treglio, Vacri, Vasto, Villalfonsina, Villamagna.

In conseguenza di ciò domani molte scuole rimarranno chiuse per ragioni igienico sanitarie. I sindaci si stanno già attivando per le ordinanze, già decise per ora a Ortona e Casoli. I tecnici della Sasi sono al lavoro consentire la riparazione della condotta principale dell'Acquedotto Verde, situata in località Macchie nel comune di Fara San Martino.

(ANSA).