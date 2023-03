Rugby, Comune affida gestione stadio a Isweb Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 03 MAR - L'amministrazione comunale di Avezzano affidato, per vent'anni, la gestione dello Stadio di via dei Gladioli alla Società Isweb Avezzano Rugby, stella abruzzese del Campionato di Serie A, che si occuperà della riqualificazione del campo di allenamento e della realizzazione di una nuova superficie in erba sintetica. Un'opera di ammodernamento e 'ringiovanimento' della struttura con investimento complessivo di 393 mila euro, di cui 308mila derivati da impegno economico della società e 85mila investiti dal Comune, Ente proprietario e concedente. Il contratto di concessione è stato firmato ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa, nella struttura intitolata ad Angelo Trombetta, fondatore e storico presidente dell'Avezzano Rugby.

"Assistiamo - ha detto il sindaco Giovanni Di Pangrazio - a un passo storico per la città e per il patrimonio delle strutture sportive. Abbiamo già definito con la società tempistiche e modalità di esecuzione dei lavori. L'Isweb realizzerà un grande sogno: far diventare lo stadio di Avezzano una perla a livello nazionale. Per noi è fondamentale dotare la città di spazi dello sport e dello svago sicuri, funzionali, moderni e capaci di accogliere anche gare ambiziose".

Si inaugura un innovativo partenariato pubblico-privato: una strada nuova di crescita che l'assessorato allo Sport, guidato da Pierluigi Di Stefano, ha scelto di percorrere. "Da assessore e tifoso del Rugby sono orgoglioso. Abbiamo studiato una formula pionieristica che mi auguro possa essere adottata da tante altre società per l'ammodernamento delle strutture del territorio comunale. Lunedì 6 marzo partiranno anche i lavori per riqualificare il campo da Hockey, su questa stessa area.

Puntiamo a realizzare un campo di interesse federale: un sito di riferimento per la Federazione (F.I.H.) che ha deciso di investire su Avezzano, stanziando ulteriori 75 mila euro per il campo. Con la società pubblica 'Sport e Salute' abbiamo aperto diversi cantieri. L'auspicio è poter inaugurare entro l'anno tutti i cantieri dello sport, a partire dal Pala Winner Team e dal Velodromo. Grazie anche agli uffici tecnici per la loro solerzia". (ANSA).