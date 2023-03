Musica: Balletto del Sud omaggia Callas a Teatro dei Marsi

(ANSA) - AVEZZANO, 02 MAR - Serata dedicata alla danza, venerdì 3 marzo (ore 21), nel Teatro dei Marsi di Avezzano (L'Aquila), con il Balletto del Sud impegnato nello spettacolo "Traviata. Maria Callas, il Mito".

Nel doppio ruolo di Violetta Valery e di Maria Callas, la ballerina argentina Ana Sofia Scheller, stella internazionale della danza, prima ballerina del New York City Ballet e del San Francisco Ballet. Lo spettacolo fa parte dell'abbonamento alla stagione musicale di Harmonia Novissima. Coreografie di Fredy Franzutti su musiche di Giuseppe Verdi e Yannis Xenakis.

L'omaggio rientra tra le iniziative per i 100 anni dalla nascita del soprano.

Maria Callas morì nel suo appartamento parigino, al 36 di Avenue George Mandel, il 16 settembre 1977, per cause non ancora stabilite. Lo spettacolo procede immaginando che, negli ultimi drammatici momenti della sua vita, la Divina, sotto l'effetto dei pesanti psicofarmaci, sovrapponga, in un incubo, la sua vita a quella del personaggio di Violetta Valery, protagonista de "La traviata", uno dei ruoli che più ha evidenziato il successo popolare della grande artista, anche grazie alle repliche del 1955 al Teatro alla Scala con la regia di Luchino Visconti.

Entrambe destinate a morire abbandonate, malate, sofferenti e sole in un appartamento di Parigi con l'unica compagnia della cameriera. Per esaltare il momento angosciante e onirico, il coreografo Franzutti affianca alle musiche di Giuseppe Verdi quelle del compositore greco della grande avanguardia, Yannis Xenakis (coevo di Callas). Le sue celebri e dissonanti architetture sonore, che rielaborano la tragedia classica, concorrono a creare le atmosfere drammatiche prodotte dalle allucinazioni, illusioni e deliri della Divina Callas. (ANSA).