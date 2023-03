Resistenza: cordoglio Pd Abruzzo per morte Malvestuto

(ANSA) - PESCARA, 01 MAR - "Il cordoglio e la commozione che esprimo sono quelli di tutto il Partito Democratico abruzzese.

Ci ha lasciati il partigiano Gilberto Malvestuto, componente della Brigata Maiella, esempio luminoso di passione, coraggio, impegno civile": lo dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo.

Fina ricorda che "quando due anni fa inviai a Malvestuto una lettera di auguri in occasione del suo centesimo compleanno, scrissi un messaggio che vale la pena riproporre oggi, per ricordarlo: la Brigata Maiella è un vanto dell'Abruzzo nella Resistenza, una componente essenziale delle battaglie per la nascita della democrazia repubblicana. Con la Brigata Maiella l'Abruzzo trasmette i suoi valori e i suoi tratti essenziali, di rigore, di semplicità, di franchezza alla nuova Italia che nasce con la Resistenza. Grazie, Gilberto, con te e con i partigiani come te l'Italia e l'Abruzzo hanno un inesauribile debito di riconoscenza". (ANSA).