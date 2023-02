Nuova Pescara:De Martinis, tempo renderà iter più funzionale

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 28 FEB - "Esprimo soddisfazione per l'approvazione della legge. Il fattore tempo, che considerato in maniera sana eviterà danni al territorio, servirà a rendere più funzionale il tutto. Ringrazio Sospiri e tutti coloro che si sono adoperati per far sì che la legge arrivasse in aula e venisse approvata". Lo afferma il sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, a proposito dell'approvazione, nella seduta odierna del Consiglio regionale, della legge per il rinvio al 2027 dell'istituzione della Nuova Pescara. (ANSA).