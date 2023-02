Sanità, Molise, mancano specialisti ostetricia e ginecologia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 FEB - La cronica carenza di personale medico nelle strutture ospedaliere del Molise continua a non mostrare segnali che vanno in direzione di una inversione di rotta. Questa volta l'Azienda sanitaria regionale (Asrem) ha pubblicato un nuovo Avviso per il conferimento di cinque incarichi libero-professionali a medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia. Il provvedimento, a firma del direttore generale Oreste Florenzano, "verificata la gravissima carenza" di specialisti negli ospedali regionali, "al fine di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio" e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda nel rispetto delle disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro. (ANSA).