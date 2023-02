Rfi, il 26 stop circolazione treni tra Celano e Tagliacozzo

(ANSA) - AVEZZANO, 24 FEB - Domenica 26 febbraio, dalle 8:30 alle 12:30, sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Celano e Tagliacozzo, sulla linea Pescara - Roma. Il provvedimento, disposto dalla Prefettura dell'Aquila, è necessario per consentire il disinnesco di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale, rinvenuto nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Avezzano.

L'orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all'effettivo completamento delle operazioni programmate.

Per garantire la mobilità da e verso la Capitale, è stato approntato un programma di servizi sostitutivi con autobus fra le stazioni di Celano e Tagliacozzo: i bus non fermeranno ad Avezzano in quanto tutta l'area della stazione e le zone limitrofe resteranno isolate durante l'intero svolgimento delle operazioni di disinnesco.

Di seguito l'elenco dei treni Regionali che saranno sostituiti con bus: - R 4165 cancellato sulla tratta intermedia Celano - Tagliacozzo - R 4560 cancellato sulla tratta intermedia Tagliacozzo - Celano - R 4544 cancellato sulla tratta finale Tagliacozzo - Avezzano - R 4551 cancellato sulla tratta iniziale Avezzano - Tagliacozzo - R 4549 cancellato sulla tratta iniziale Avezzano - Tagliacozzo Gli autobus sostitutivi avranno come punti di fermata: Celano: piazzale antistante la stazione Tagliacozzo: Terminal bus via Tiburtina c/o sottopasso degli Angeli. (ANSA).