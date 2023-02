Musica, 14 eventi in stagione Concertistica teatro Marrucino

(ANSA) - CHIETI, 24 FEB - Musica classica, ma anche pop, jazz, swing, tanti nomi internazionali e due eventi straordinari. La grande musica torna al Teatro Marrucino da marzo con 14 concerti in cartellone, 12 in Teatro e due nel Foyer, sotto la direzione artistica del Maestro Giuliano Mazzoccante che terrà il concerto inaugurale il 26 marzo, in duo con Fabrizio Meloni, Primo Clarinetto Solista dell'Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala di Milano. Protagonista della Stagione sarà anche la Kyiv Virtuosi Orchestra, diretta dal Maestro Dmitry Yablonski, che accompagnerà l'enfant prodige del violino Giovanni Andrea Zanon (30 aprile) e Vanessa Benelli Mosel (21 maggio): la Kyiv Virtuosi Orchestra è in residenza artistica a Chieti dal maggio 2022 grazie a un progetto di solidarietà europea sotto il patrocinio del compositore e filantropo Alexey Shor. Si chiuderà il 26 novembre con il duo di violino e pianoforte di Nancy Zhou ed Evan Wong, entrambi musicisti di elevatissima caratura internazionale.

Grande spazio alla musica moderna: il Tony Pancella Piano Quintet dedicherà un omaggio agli "Unsung Heroes" della musica jazz il 10 settembre con Max Ionata al sassofono, e sempre il grande jazz sarà protagonista del concerto della Big Band del Conservatorio A. Casella de L'Aquila diretta dal Maestro Massimiliano Caporale (28 maggio).

Il 17 settembre sarà la volta delle atmosfere swing dei Crazy Stompin' Club, il 14 maggio gli Opera Seconda porteranno sul palcoscenico del Marrucino il nuovo progetto "Incontri tra le note… sulle strade dei Pooh" legando a doppio filo brani inediti e composizioni del gruppo più longevo della musica italiana.

Classico e moderno si alternano anche nei due concerti di giovani talenti al Foyer Bar: il pianista Rodrigo Rueda Lopez (16 settembre ) e gli Alma Saxophone Quartet (28 ottobre).

"Quella del 2023 sarà una Stagione ricca e variegata - sottolinea Giustino Angeloni, presidente del Cda del teatro Marrucino - e per la prima volta introdurremo i Mini-Abbonamenti". L'Operetta tornerà dopo tanti anni sul palcoscenico del Marrucino il 29 aprile. (ANSA).