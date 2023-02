Migranti, atteso per le 23 di domani arrivo nave a Ortona

(ANSA) - ORTONA, 23 FEB - È previsto per domani sera intorno alle 23, secondo le ultime previsioni della Capitaneria di Porto di Ortona (Chieti), l'arrivo nel porto di Ortona della nave Aita Mari dell'Ong spagnola "Salvamento Maritimo Humanitario" con 40 migranti a bordo che, una volta sbarcati, saranno collocati in strutture presenti nelle quattro province abruzzesi. È quanto apprende l'ANSA dalla Prefettura di Chieti che sta dirigendo e coordinando la macchina organizzativa e dove nel pomeriggio si è tenuta una riunione operativa per mettere a punto gli ultimi dettagli, riunione presieduta dal dottor Gianluca Braga, dirigente dell'Area Immigrazione.

Per quanto riguarda la collocazione dei migranti, 7 minori non accompagnati saranno collocati in strutture "Sai", con quattro posti che si trovano in provincia di Pescara e tre in provincia di Chieti, per gli altri 11 minori è in via di individuazione e successiva attivazione un centro di accoglienza straordinario temporaneo in provincia di Chieti, da cui poi in breve tempo dovranno essere trasferiti ai "Sai" per minori.

Venti adulti e due bambini di 7 e 24 mesi, saranno collocati, d'intesa con la Prefettura de L'Aquila, nelle province di L'Aquila, Pescara e Teramo.

Nell'area dello sbarco è stata allestita anche un'area di attesa ampia, coperta e riscaldata, in cui saranno serviti pasti e generi di conforto. Il trasferimento dei migranti nelle strutture che li ospiteranno avverrà a mezzo autobus. L'intera operazione, che comprende anche lo screening sanitario per tutti i migranti e la parte amministrativa di competenza delle Forze dell'Ordine, potrebbe durare alcune ore. (ANSA).