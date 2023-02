Calcio: trasferta vietata per i tifosi pescaresi a Cerignola

(ANSA) - PESCARA, 23 FEB - Nella tarda mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità: la gara Audace Cerignola-Pescara, in programma sabato 25 febbraio alle ore 17.30, è stata vietata ai tifosi pescaresi. La decisione è stata adottata dopo le determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che nei giorni scorsi aveva bloccato la vendita dei tagliandi per i supporter abruzzesi.

Questa mattina lo stop definitivo. Questo il comunicato diramato dalla società pugliese: : "In occasione della gara Audace Cerignola-Pescara di sabato 25 febbraio, il Prefetto della Provincia di Foggia ha ordinato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Pescara". (ANSA).