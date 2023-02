Montagna, inaugurato l'Artva Training Park Maiella Geopark

(ANSA) - PRETORO, 22 FEB - L'area si estende sui territori di 4 comuni, Pretoro e Rapino in provincia di Chieti, Lettomanoppello e Roccamorice in provincia di Pescara, la località è Fonte Tettone/Maielletta, a circa 1650 metri sulla Maiella: è l'Artva Training Park Maiella Geopark, spazio per le esercitazioni nell'impiego dell'ARTVA, l'Apparecchio di ricerca dei travolti in valanga. Nel giorno dell'inaugurazione, lo scorso weekend, i Tecnici del Soccorso Alpino hanno effettuato dimostrazioni sulle tecniche di ricerca, i Carabinieri Forestali del Servizio Meteomont hanno mostrato una stratigrafia del manto nevoso, presenti anche Protezione Civile Regionale, Cai, i ragazzi dell'11° corso SA1 di Scialpinismo della scuola "Nestore Nanni" Cai L'Aquila, il Servizio Valanghe Italiano e il 9° Reggimento Alpini.

C'è un Decreto legislativo, il 40/2021 su "Sicurezza nelle discipline sportive invernali", che prevede l'obbligo di dotarsi dei dispositivi di autosoccorso in montagna. E con l'inaugurazione dell'Artva Training Park il direttore del Parco Nazionale della Maiella Luciano Di Martino ha ribadito l'importanza di frequentare la montagna, in ogni stagione, con adeguata formazione e giusta informazione, specie nelle aree protette, ricordando gli accordi siglati con le sezioni Cai, con Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas), Servizio Valanghe Italiano, Collegio delle Guide Alpine Abruzzo, associazione Aigae, Cai Abruzzo, con pro loco e società sportive. Dal canto suo il presidente del Cnsas Daniele Perilli ha rilanciato la necessità di una discussione pubblica con il mondo della magistratura sull'accertamento delle responsabilità civili e penali degli incidenti in montagna.

Tra le prossime iniziative in programma, un corso per imparare a usare Artva, pala e sonda nel Parco della Maiella, dal 3 al 5 marzo nell'ambito dell'evento "Maiella l'altra neve".

Il corso è organizzato da Cai di Arsita (Gruppo Grotte), Scuola Alpinismo e Scialpinismo "Nestore Nanni" del Cai L'Aquila e Parco della Maiella, con patrocinio e partecipazione del Cnsas, della Commissione Centrale Speleologia e Torrentismo del Cai, del Servizio Valanghe Italiano, dei Carabinieri del gruppo Meteomont e dei tecnici Recco. (ANSA).