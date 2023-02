Zes, investimento 'Walter Tosto Spa' per potenziare organico

(ANSA) - CHIETI, 21 FEB - La "Walter Tosto spa", con autorizzazione unica rilasciata dal Commissario ZES Abruzzo nel cuore di uno dei centri produttivi storici dell'azienda, nell'area industriale di Chieti scalo, realizzerà un nuovo fabbricato di circa 2000 metri quadri da adibire ad uso ufficio, per potenziare l'organico con assunzione e formazione di nuovo personale.

L'azienda, fondata nel 1960, è specializzata nella produzione di apparecchi in pressione destinati ai settori Oil&Gas, Petrolchimico, Chimico e Nucleare e opera sui principali mercati internazionali grazie a tecnologie di produzione avanzate, 500 dipendenti qualificati e 7 unità produttive, di cui 6 a Chieti Scalo e una nel porto di Ortona (Chieti).

La divisione Nuclear & Big Science ha favorito l'apporto di un elevato livello di know-how e di tecnologia nei processi produttivi, rappresentando oggi il 35% del valore della produzione. "Dal 2010 il nostro organico è cresciuto di 150 nuove risorse che lavorano ai progetti sul nucleare - spiega Luca Tosto, Managing Director di Walter Tosto SpA - Grazie alle procedure semplificate attivate per le Zone Economiche Speciali (ZES) siamo stati in grado di raddoppiare le aree dedicate agli uffici per la divisione nucleare in soli quattro mesi, tempi brevissimi se si considera che, talvolta, per ottenere un'autorizzazione di tale tipologia sono necessari anni. Per questo risultato ringrazio il professor Miccio Commissario ZES e tutto il personale della ZES Abruzzo".

"Questi passaggi vanno sottolineati non per mera gratificazione - commenta il Commissario ZES Abruzzo Mauro Miccio - ma perché sono l'espressione concreta tangibile di quella pubblica amministrazione più facile, più veloce evocata quotidianamente da tutti, ma che nella pratica corrente incontra ancora tanti nemici. Il dialogo costruttivo con le amministrazioni locali può contribuire a far crescere quella cultura di servizio in chiave utente e impresa sulla quale tanti legislatori si stanno spendendo". All'incontro sono intervenuti anche il responsabile area Nucleare della "Walter Tosto" Massimiliano Tacconelli e la direttrice di Confimi Industria Abruzzo Alessandra Relmi. (ANSA).