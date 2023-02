Sisma L'Aquila: al via la pavimentazione del Corso Stretto

(ANSA) - L'AQUILA, 20 FEB - Sono iniziati alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi e del vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei beni pubblici, Raffaele Daniele, i lavori per la ripavimentazione della parte stretta di corso Vittorio Emanuele II, nel centro storico dell'Aquila.

Il primo step dell'intervento, che prevede la fresatura del vecchio asfalto, interesserà un tratto di circa 150 metri, dai Quattro cantoni (incrocio con via San Bernardino e corso Principe Umberto) fino all'innesto con via Leosini, direzione Fontana luminosa. La conclusione delle opere è prevista tra la fine aprile e i primi di maggio prossimi.

Successivamente, il cantiere interesserà altri due tratti di 'corso stretto', fino a raggiungere piazza Battaglione degli Alpini. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine dell'estate.

L'intervento segue quello completato ai primi di dicembre nel tratto di corso che va dai Quattro cantoni fino a piazza Duomo.

E, come nel primo caso, anche la parte 'stretta' sarà ripavimentata in pietra bianca. L'importo complessivo del progetto - e cioè delle opere lungo tutto corso Vittorio Emanuele - è di 5 milioni di euro.

"Si è scelto di partire di lunedì, quando comunque parte delle attività commerciali sono chiuse - hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e il vice sindaco Raffaele Daniele - ci scusiamo fin d'ora per i disagi per gli esercenti e per i residenti, ma purtroppo si tratta di una necessità che faremo in modo che duri il meno possibile. A fronte di ciò, il risultato è assicurato, sotto il profilo estetico e funzionale, come accaduto per l'altro tratto di corso Vittorio Emanuele. La città sta cambiando volto, e ciò è sotto gli occhi di tutti, e i commercianti e l'intera cittadinanza trarranno benefici da questo intervento, che rappresenta la rinascita e la riqualificazione di un altro pezzo importante dell'Aquila".

