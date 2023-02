Rugby: morto Sergio Parisse, padre dell'ex capitano azzurro

(ANSA) - L'AQUILA, 15 FEB - È morto all'Aquila Sergio Parisse senior, padre di Sergio Parisse junior ex capitano della nazionale di rugby che solo quindici giorni fa ha annunciato il ritiro dal rugby giocato al termine di questa stagione sportiva da professionista.

Parisse senior era rientrato all'Aquila, dopo un lunghissimo periodo in Argentina dove si era trasferito su input dell'Italtel e dove è nato anche Sergio junior che resta l'azzurro con più presenze nella storia della nazionale italiana. Come ala, aveva vinto il primo scudetto dell'Aquila Rugby nel 1967.

La notizia della morte è stata confermata in mattinata, dopo che, nelle ultime ore, si erano moltiplicate le notizie sulla gravità delle sue condizioni.

"A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio Parisse - ha commentato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi -. La comunità sportiva perde uno dei protagonisti dell'Aquila rugby scudettata che tra gli anni sessanta e settanta contribuirono a realizzare un'epopea sportiva proseguita nel corso tempo, consentendo alla nostra città di esportare il suo nome nel resto della penisola grazie a uno dei suoi elementi identitari come la palla ovale.

Ai familiari, agli amici e ai compagni di squadra giungano sincere condoglianze". (ANSA).