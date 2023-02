Carabinieri, a Teramo giornata legalità e concerto Fanfara

(ANSA) - TERAMO, 14 FEB - In occasione di una giornata di orientamento alla legalità, promossa dal Comando provinciale dei Carabinieri, il 18 febbraio a Teramo, il Teatro Comunale ospiterà l'esibizione della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma. L'ingresso all'esibizione della Fanfara, che è patrocinata e finanziata dal Comune di Teramo, è gratuito con inizio alle ore 20. "A fronte del rilevante interesse sociale e culturale per la comunità dell'iniziativa promossa dall'Arma - ha detto il sindaco Gianguido D'Alberto - abbiamo immediatamente aderito alla richiesta arrivata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Pasquale Saccone di concedere il patrocinio e farci parte attiva per l'esibizione della Fanfara.

Sarà un momento particolarmente intenso e coinvolgente e siamo sicuri che la cittadinanza parteciperà numerosa. Il Comune di Teramo, mettendo al centro cultura e sociale, si conferma ancora una volta come punto di riferimento di una rete istituzionale che con un'azione sinergica vuol far crescere sempre più la nostra città".

"La Fanfara a Teramo - ha detto il colonnello Pasquale Saccone, comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo - rappresenta un'ulteriore espressione del binomio legalità e cultura. Un marchio distintivo che l'Arma dei Carabinieri è orgogliosa di esportare ovunque sul territorio nazionale e internazionale".

La Fanfara dei Carabinieri, le cui radici risalgono al 1820, a Torino, quando per la prima volta il Corpo dei Carabinieri Reali inserì nel suo organico un nucleo di Trombettieri, è oggi un vero e proprio complesso musicale che si esibisce sia nei servizi di rappresentanza istituzionali che in un'intensa attività concertistica e discografica con un repertorio che spazia da quello celebrativo a quello lirico-sinfonico.

Attualmente è composta da 45 militari musicisti in servizio permanente, provenienti dai conservatori di musica italiani, e dall'agosto del 1997 è diretta dal Maestro Luogotenente Danilo Di Silvestro. La serata sarà presentata da Francesca Martinelli, collaboratrice e presentatrice del "Premio Nazionale Paolo Borsellino". (ANSA).