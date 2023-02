Agricoltura: salute e cibo temi "chiave" Coldiretti Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 10 FEB - La competitività delle aziende agricole, la salvaguardia ambientale, la conservazione di paesaggi e di biodiversità, il sostegno al ricambio generazionale e la digitalizzazione delle imprese, ai quali si aggiunge un obiettivo nuovo che è 'salute e cibo'. Sono i temi "chiave" dell'agricoltura dell'immediato futuro, illustrati i nel corso del convegno "La nuova Pac 2023-2027" promosso da Coldiretti che si è svolto nella Camera di Commercio dell'Aquila in via degli opifici.

Dalle campagne del capoluogo sono arrivati 250 agricoltori per capire quali sono le prospettive e le opportunità che si aprono per le imprese con la nuova programmazione comunitaria soprattutto in relazione alle misure strutturali (ammodernamento, giovani imprenditori) e alle misure a superficie (agricoltura integrata, prati pascolo, biologico).

"Viviamo un momento storico di grande grande cambiamento - ha detto il direttore regionale Coldiretti Roberto Rampazzo - rispetto alla vecchia, nella nuova programmazione c'è una particolare attenzione alle "vere" aziende agricole con contributi indirizzati principalmente alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari con incentivi al biologico, alla biodiversità e al benessere animale che riguarda in particolare gli allevatori della provincia dell'aquila. Questi, potranno infatti beneficiare di specifici contributi per migliorare la gestione aziendale sia dal punto di vista strutturale che in merito alle tecniche di allevamento. Per quanto riguarda invece l'orticoltura, caratteristica della zona fucense, sono in arrivo contributi concessi a chi dimostrerà una riduzione dei prodotti fitosanitari".

E' stato poi approfondito il tema dell'innovazione. "La nuova programmazione comunitaria, che dovrà essere recepita dalla Regione, riconosce priorità in termini di punteggio alle aziende che attraverso i piani di ammodernamento investono in innovazione e digitalizzazione - ha aggiunto Rampazzo - si tratta di contributi destinati al miglioramento complessivo delle imprese che in questo momento storico hanno bisogno di essere supportate e potenziale in un'ottica di sviluppo complessivo e in armonia con la conservazione del territorio".

