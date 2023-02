Sicurezza, piano straordinario macro area Vasto - San Salvo

(ANSA) - CHIETI, 09 FEB - Un piano straordinario di controllo del territorio di tre mesi nella macro area Vasto-San Salvo, da attuare in modalità interforze e in maniera coordinata fra Polizia di Stato e Carabinieri, con il concorso di Guardia di Finanza e Polizie Locali, nell'area territoriale dei due comuni, alla scadenza verificare i risultati ottenuti: è quanto deciso oggi nel corso della riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, tenutasi al Comune di Vasto. Le attività previste nel piano straordinario saranno indirizzate nelle zone della macro-area ritenute maggiormente sensibili, con particolare riguardo alle direttrici di accesso e uscita dai Comuni, nell'ottica di aumentare la prevenzione e il controllo diretto, e di contrastare le "trasferte" di delinquenti provenienti dai territori a maggiore incidenza criminale. Della Cioppa ha comunicato che, fra i primi atti del suo mandato, vi è stata la realizzazione di una Task Force sulle infiltrazioni criminali, già operativa da alcune settimane, da lui stesso presieduta, e composta da Dirigenti e Ufficiali della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Finanza, con lo specifico obiettivo di rilevare, evidenziare e intercettare forme di infiltrazione della criminalità, anche organizzata, nelle pieghe della vita sociale e industriale del comprensorio, sia direttamente che attraverso "prestanome", e tesa a inquinare l'economia locale, anche tramite attività di riciclaggio per nome e per conto di organizzazioni delinquenziali. Ciò in stretto raccordo con la Procura della Repubblica, poiché potrebbero emergere notizie di reato tali da richiedere l'adozione, da parte del Procuratore, di misure patrimoniali ex lege, in aggiunta alla misure interdittive di competenza del Prefetto e di prevenzione patrimoniali del Questore, laddove vi siano tali forme di infiltrazioni.

Quella di ieri è stata la prima riunione del Comitato fuori dalla sede naturale della Prefettura di Chieti, un'iniziativa annunciata dal prefetto Della Cioppa sin dall'insediamento, il 5 dicembre 2022, per raggiungere ogni area del territorio provinciale e incontrare tutti i sindaci. (ANSA).