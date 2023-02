Investita su strisce, vola e si frattura naso, video virale

(ANSA) - L'AQUILA, 08 FEB - Investita mentre attraversava sulle strisce pedonali ha riportato una frattura al naso con 20 giorni di prognosi, ma ha rischiato molto di più stando alle immagini di un video divenuto virale sui social. È accaduto ieri all'Aquila a una studentessa universitaria 22enne, investita da un furgoncino nei pressi della Questura lungo via Panella, in un tratto rettilineo e con buona visibilità. Nell'impatto la ragazza ha fatto un volo di alcuni metri, è caduta a terra e si è rialzata dopo pochi istanti.

Soccorsa, è stata trasportata all'ospedale San Salvatore e medicata per una frattura al naso. Sul posto è intervenuto anche il personale della Squadra volante. Fa discutere la circolazione sui social del video che riprende la scena dal lato della Questura. Nel breve filmato non sembra che il conducente del furgoncino, probabilmente distratto alla guida, abbia accennato a una frenata, mentre la ragazza era sulle strisce già al centro della carreggiata. Il filmato si interrompe con il conducente che scende dal mezzo e parla con la ragazza. (ANSA).