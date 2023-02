Coldiretti incontra produttori su nuova politica comunitaria

(ANSA) - L'AQUILA, 08 FEB - Come cambia l'agricoltura e quali opportunità si aprono per le aziende e le produzioni tipiche dell'Aquila. E' previsto oggi mercoledì 8 febbraio alle ore 18.00, nella sala della Camera di Commercio in via degli Opifici, l'incontro di Coldiretti L'Aquila con i produttori agricoli per illustrare gli indirizzi a livello comunitario e i nuovi scenari che si aprono per il settore primario.

All'incontro, al quale parteciperanno anche l'assessore regionale Emanuele Imprudente e il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso, saranno presenti i vicepresidenti di Coldiretti L'Aquila Fabio Cianfaglione e Rinaldo D'Alessio, il direttore di Coldiretti L'Aquila Domenico Roselli e il direttore regionale Roberto Rampazzo.

"Continua il nostro viaggio nella provincia aquilana per illustrare i contenuti della nuova politica agricola comunitaria - dice Roselli - Lo scopo è far conoscere le opportunità collegate alla riforma e supportare le imprese in questo momento di grandi difficoltà collegate alla guerra in Ucraina e al caro energia. In questa fase è importante che gli imprenditori agricoli capiscano le politiche europee e sappiano tradurle in opportunità. Ascolteremo inoltre le istanze che arrivano dal territorio per tradurle in azioni sindacali mirate e funzionali alle esigenze delle imprese, per l'attuazione di future strategie territoriali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e alle realtà imprenditoriali". (ANSA).