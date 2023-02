Univaq, incontro con Simonetta Cheli su cambiamento climatico

(ANSA) - L'AQUILA, 07 FEB - "Osservazione della Terra e cambiamento climatico" è il titolo del nuovo appuntamento dei Mercoledì della cultura del'università dell'Aquila, domani 8 febbraio alle 18.15 alla libreria Colacchi su corso Vittorio Emanuele. Ospite dell'incontro sarà Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi di osservazione della Terra dell'Agenzia spaziale europea (Esa) e capo dello stabilimento Esa Esrin di Frascati (Roma).

L'Agenzia spaziale europea ha sviluppato il programma satellitare Earth Observation per analizzare la complessità dei rapporti tra superficie e atmosfera del nostro pianeta. In particolare, è stato avviato il progetto Space for Climate, che permette la raccolta di informazioni per una conoscenza a lungo termine dei fenomeni e mutamenti climatici. Si possono così elaborare dati che permettono di valutare e predire gli effetti del cambiamento climatico.

In questo incontro si mostrerà come dalle spettacolari immagini realizzate dai satelliti si elaborino conoscenze degli ambienti terrestri, dei fenomeni naturali e del clima. Sono studi fondamentali che contribuiscono alla definizione delle linee di azione per il nostro futuro.

Nata a Siena, Simonetta Cheli ha studiato giurisprudenza ed economia all'Università di Yale, negli Stati Uniti, si è laureata in scienze politiche con una tesi di diritto internazionale delle comunicazioni satellitari all'Università di Firenze e ha conseguito il diploma di studi avanzati al Centres d'Etudes Diplomatiques et Sratégiques di Parigi.

Entrata all'Esa nel 1988, ha lavorato all'Ufficio relazioni internazionali nella sede di Parigi e poi come responsabile delle Relazioni pubbliche e istituzionali. Dal 2008 ha diretto diversi uffici nella Direzione dei Programmi di Osservazione della Terra e dal 2022 ne è la direttrice. (ANSA).