Pa, Biondi, visita Zangrillo conferma vicinanza del governo

(ANSA) - L'AQUILA, 06 FEB - Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha accolto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, introducendolo in un vertice di confronto e ascolto alla presenza di rappresentanti istituzionali.

"L'iniziativa di ascolto dei territori intrapresa dal ministro Zangrillo - ha detto il primo cittadino - va nella direzione giusta e testimonia la grande e costante attenzione riservata dal governo nei confronti dell'Aquila e dei centri colpiti dal sisma 2009".

"Il ribaltamento del paradigma per cui un esponente dell'esecutivo si muove e si confronta con le realtà locali per cercare di capirne le necessità, traendo spunto dalle singole esperienze, e L'Aquila, in tal senso, offre un ventaglio di esperienze che non si trovano altrove, è una piccola rivoluzione" ha aggiunto Biondi.

Un incontro che fa parte del roadshow "Facciamo semplice l'Italia", in programma oggi al Palazzetto dei Nobili. (ANSA).