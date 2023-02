P.a, Zangrillo 'burocrazia deve essere nostra alleata'

(ANSA) - L'AQUILA, 06 FEB - "Più che dire basta alla cattiva burocrazia, cerchiamo di far diventare questa burocrazia un alleato di cittadini e imprese". Lo ha detto all'Aquila il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a margine di un vertice di confronto con varie realtà territoriali, nell'ambito di una tappa del roadshow "Facciamo semplice l'Italia", in programma oggi al Palazzetto dei Nobili.

"La mia presenza qui - ha aggiunto - oggi è proprio per ascoltare i territori, per cercare di stringere un patto di collaborazione con chi vive tutti i giorni la burocrazia, quella del dialogo costante con i cittadini e con l'impresa. Abbiamo un obiettivo molto importante da qui al 2026 - ha aggiunto il ministro - che è di semplificazione, di cercare di rendere il rapporto tra Pubblica amministrazione, cittadini e impresa virtuoso e quindi la mia ambizione è combattere quella narrazione secondo cui la burocrazia è un ostacolo, un intralcio, ovvero una cattiva burocrazia".

"Per fare in modo che la burocrazia sia vissuta da tutti come un'opportunità - ha detto ancora Zangrillo - dobbiamo costruire risposte che tengono conto di quello che avviene nella realtà e quindi bisogna costruire il futuro della nostra burocrazia ascoltando i territori, i sindaci, gli amministratori, chi tutti i giorni dialoga con i cittadini, chi tutti i giorni deve dare delle risposte. Io mi sono preso un impegno, girare l'Italia, incontrare i nostri amministratori per costruire insieme a loro un percorso che ha l'ambizione di far sì che la burocrazia venga vissuta come vera opportunità". (ANSA).