A Pescina murales in ricordo orso marsicano Juan Carrito

(ANSA) - PESCINA, 06 FEB - E' stato inaugurato a Venere, piccola frazione di Pescina, finalista italiana come città della Cultura 2025, il murale in ricordo all'orso più famoso d'Italia, Juan Carrito, recentemente deceduto a causa di un investimento stradale sulla ss17 Roccaraso - Castel di Sangro. L'opera, realizzata dall'artista Alessandro Verrocchia è stata donata all'intera comunità, ed è realizzata su una parete di una abitazione del posto. L'opera rappresenta l'Orso Carrito mentre si affaccia ad una finestra. Nei mesi scorsi, Juan Carrito aveva fatto visita nella città Siloniana destando curiosità e paura in mezzo la piazza del municipio. Il murales si trova lungo la S.S. 83 che porta verso il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise.

"L'artista Verrocchia - scrive il Sindaco di Pescina Mirko Zauri sui social - con estrema capacità e sensibilità, in maniera celere, ha voluto fare questo dono ricordando la presenza dei vari plantigradi nel territorio che viviamo, di prestare la massima attenzione lungo le strade che ci attraversano". (ANSA).