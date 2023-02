Incidente A14: Marsilio, è inaccettabile, rivedere cantieri

(ANSA) - PESCARA, 04 FEB - "A fronte dell'ennesimo tragico indicente mortale sull'A14 nei tratti abruzzese e marchigiano mi sono sentito con il presidente Francesco Acquaroli con il quale abbiamo convenuto di richiedere un ulteriore incontro urgente con Aspi, Autostrade per l'Italia, al fine di provvedere a garantire la massima sicurezza possibile anche rimodulando i cantieri. Questa situazione è diventata per noi insostenibile e inaccettabile, sotto tutti i punti di vista possibili, prima di tutto la perdita di vite umane per le quali esprimo profondo dolore e cordoglio. È ora di garantire sicurezza agli automobilisti". Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo l'incidente avvenuto stamani in una galleria dell'A14, a Grottammare, tratto interessato dai cantieri, in cui hanno perso la vita un uomo di Montesilvano (Pescara) e due dei suoi tre figli.

"Oltre alle problematiche relative all'A14 - aggiunge il presidente - oggi registriamo un grave incidente sulla superstrada Avezzano Sora, nei pressi di Sora, dove due persone hanno perso la vita. È ormai tempo da parte di Anas e Ministero di finanziare il progetto della strada a quattro corsie come chiesto dalla Regione e dai Comuni della Valle Roveto per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti". (ANSA).