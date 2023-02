Incidente A14: domani lutto cittadino a Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 04 FEB - Il sindaco di Montesilvano (Pescara), Ottavio De Martinis, ha proclamato per domani il lutto cittadino per la morte di Andrea Silvestrone e di due dei suoi tre figli in seguito a un incidente stradale avvenuto in mattinata sull'autostrada A14, a Grottammare (Ascoli Piceno), in una galleria.

"Non avrei mai voluto ricevere questa notizia così terribile - scrive il sindaco su Facebook postando una foto con Silvestrone - La tragedia che oggi ha colpito la nostra città e quanti conoscevano Andrea Silvestrone e la sua famiglia ci getta nello sconforto totale. Non riesco ancora a credere amico mio che te ne sei andato via in questo modo, tu che sei sempre stato per tutti un esempio di grande forza e determinazione e che amavi la vita con tutto te stesso. Non ci sono parole per descrivere il dolore e la profonda tristezza che mi attanagliano in queste ore". (ANSA).