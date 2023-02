Incidente A14: ass. disabili, uomo felice e innamorato vita

(ANSA) - PESCARA, 04 FEB - "Un uomo felice e innamorato della vita. Un uomo coraggioso. Porterò sempre con me quell'immagine di vita e di felicità che trasmetteva a tutti. Non era mai triste, mai cupo, ma sempre reattivo, anche nei giorni peggiori della malattia". Così Claudio Ferrante, presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo - realtà simbolo delle battaglie per la tutela dei diritti umani e di tutte le libertà fondamentali delle persone con disabilità - ricorda con l'ANSA il suo amico Andrea Silvestrone, atleta disabile morto oggi sull'autostrada A14 in un incidente stradale in cui hanno perso la vita anche due dei suoi figli, mentre il terzo è rimasto gravemente ferito.

"Quando aveva saputo della malattia si era confidato con me e immediatamente aveva visto il lato positivo della vita - ricorda commosso Ferrante - Io gli diedi una carrozzina e lui fu straordinario. Non ebbe un rifiuto, ma imparò subito ad assaporare quella percezione di libertà che la carrozzina ti dà quando sei impossibilitato a muoverti. Mi ha sempre ringraziato per questo. Con la carrozzina, poi, è diventato un vero campione dello sport e di questo andava orgoglioso. Portava sempre con sé i figli quando giocava".

Nella speranza che il figlio superstite "possa guarire al più presto - conclude Ferrante - mi stringo forte alla mamma per questo dolore inconsolabile. Tutta l'associazione si stringe attorno a lei e le è profondamente vicina". (ANSA).