Calcio, Pescara, Colombo 'sappiamo di dover vincere'

(ANSA) - PESCARA, 04 FEB - Dopo lo 0-4 casalingo con il Foggia e l'opaco 0-0 di Viterbo con il Monterosi di mercoledì scorso, il Pescara proverà a risollevarsi domani nella gara casalinga (ore 14.30) con il Potenza. Quella con i lucani è una gara fondamentale per squadra e tecnico, alla luce del periodo negativo e delle contestazioni della tifoseria. Mora, Pellacani e Gozzi salteranno la gara per infortunio. Atteso all'esordio l'ex Cosenza Merola. Scalpita Delle Monache per giocare dal primo minuto.

Questa mattina il tecnico Colombo ha presentato la sfida con i lucani: "Domani conteranno solo i tre punti. Sappiamo che dobbiamo provare a vincere. I punti fatti nell'ultimo periodo sono pochi. Dai nuovi ci aspettiamo più freschezza mentale e che siano contagiosi per il resto della squadra. I tifosi manifestano il disappunto e da noi deve venire fuori rabbia e orgoglio per uscirne e ritrovare il feeling con la piazza. Dopo la sconfitta con il Catanzaro è difficile dire cosa sia accaduto. Probabilmente qualche problema caratteriale della squadra nei momenti di difficoltà. Oggi i nuovi ci danno spensieratezza e incoscienza. Il Potenza? Stanno cambiando spesso sistemi di gioco. Ci aspettiamo di tutto domani. Hanno nel Dna la voglia di fare gioco e fanno molto possesso palla.

Hanno perso e vinto poco, ma pareggiato tanto. Non dobbiamo commettere l'errore che possa essere semplice". (ANSA).